Alman ekonomisi alarm mı veriyor? Economist: Avrupa'nın en büyük ekonomisi geride kalmaya başladı

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Almanya'da Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümetinin ekonomik açıdan umut vaat etmediğini ifade etti, "Almanya yeniden Avrupa'nın hasta adamı mı oldu?" diyerek bir analiz yayınladı. Peki bu analiz Almanya'da nasıl yankı buldu? Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel Frankfurt'tan detayları aktardı.

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