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Alışverişin Yeni Adresi idefix, Worldef e-Ticaret Fuarında Misafirlerini Ağırlıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.06.2024 19:06
e-Ticaret'in nabzının tutulduğu WORLDEF fuarında, idefix Genel Müdürü Önder Oğuzhan idefix’in iş ortaklarına sunduğu benzersiz avantajlardan bahsederken; Worldef Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart’la verdikleri ortak röportajda e-Ticaret'in bugünü ve geleceğini değerlendiriyor. Worldef İstanbul 8 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’e kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.
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idefix Worldef e-Ticaret Fuarında Misafirlerini Ağırlıyor!
idefix Worldef e-Ticaret Fuarında Misafirlerini Ağırlıyor!
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