Akkuyu dışa bağımlılığı azaltacak

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da imzasını taşıyan 3 Nisan 2018'de Türkiye’nin gücüne güç katması için temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesis olma statüsüne bugün kavuşuyor. Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak büyük tören için tüm hazırlıklar tamamlandı. Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil reaktörlü 4 üniteden oluşan Akkuyu NGS, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. Detayları Gülnar ilçesinden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve konuğu Mesut Yüzügüllü aktardı.