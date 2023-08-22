22 Ağustos 2023, Salı
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’de: Emekli maaşlarında ciddi artış olacak
Son dakika haberleri… AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım A Haber’de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım AK Parti vesayet odakları ile mücadelesine ilişkin olarak "Biz 27 Nisan'ı önce hatırlıyoruz ama ondan önce bize 2 sefer ayar vermeye kalktılar. Muhtıralara, darbelere 22 yılda hiç boyun eğmedik. Yetkiyi millet verir, millet alır." dedi. Binali Yıldırım enflasyonda kalıcı düşüşün başlayacağını ve emekli maaşlarında ciddi bir artışın olacağını söyledi.