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Ajet’ten Bosna Hersek’in Tuzla kentine ilk uçuş

Ajet’ten Bosna Hersek’in Tuzla kentine ilk uçuş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 15:46
Türkiye'nin en genç havayolu şirketi Ajet uçuş ağına yeni bir lokasyon daha ekledi. Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuş yapıldı. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek yeni rotanın açılışına Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.
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