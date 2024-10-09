09 Ekim 2024, Çarşamba
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Ajet’ten Bosna Hersek’in Tuzla kentine ilk uçuş
Türkiye'nin en genç havayolu şirketi Ajet uçuş ağına yeni bir lokasyon daha ekledi. Bosna Hersek'in Tuzla kentine ilk uçuş yapıldı. İki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek yeni rotanın açılışına Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı.