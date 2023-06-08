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Aile ve Gençlik Bankası kuruluyor! Evlenecek çiftlere faizsiz kredi imkanı

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Giriş: 08.06.2023 10:52
Aile ve Gençlik Bankası AK Parti'nin seçim öncesi vaatlerinden biriydi. Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası bu bankaya vurgu yaptı. Çünkü bu banka yeni evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin lira kredi sağlayacak. Ev hanımlılarının emeklilik primlerinin bir kısmı ise bu banka aracılığıyla devlet tarafından karşılanacak. Peki banka ne zaman kurulacak? İşte sorunun yanıtı…
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