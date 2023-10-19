Aile Gençlik Bankası çalışmaları başladı! Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi

Yeni evleneceklere ve iş kurmak isteyen gençlere faizsiz kredi verilmesi için kurulacak aile ve gençlik fonu için çalışmalar hız kazandı. Kullandırılacak kredi tutarı bu yıl için 150 bin lira olacak ancak bu miktar her yıl artacak.

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