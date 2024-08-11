Aile destek ödemeleri uzatıldı! Kim ne kadar yardım alıyor? Aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı kapsamında ödemelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile Destek Yardımları yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki kim ne kadar yardım alıyor? Uzman isim yanıtladı.

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