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Aile destek ödemeleri uzatıldı! Kim ne kadar yardım alıyor? Aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak?

Aile destek ödemeleri uzatıldı! Kim ne kadar yardım alıyor? Aile destek paketi ödemesi ne zaman yatacak?

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.08.2024 12:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı kapsamında ödemelerle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Aile Destek Yardımları yıl sonuna kadar uzatıldı. Peki kim ne kadar yardım alıyor? Uzman isim yanıtladı.
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