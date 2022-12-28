Afyonkarahisar’ın 3 ilçesinde doğalgaz sevinci

Afyonkarahisar'da 3 ilçe daha doğalgaza kavuşuyor. Peki bu ilçeler hangileri? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, “Bizim için büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.

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