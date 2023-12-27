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Adana'da yeni petrol kuyuları açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 13:48
Adana'da yeni petrol kuyuları açılıyor. Sondaj çalışmalarının ne zaman başlayacağını A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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