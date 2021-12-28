28 Aralık 2021, Salı
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Adana'da stokçuların deposuna baskın! A Haber tek tek görüntüledi! Bakın nasıl kamufle etmişler
Son dakika haberi... Adana'da stokçuluk yapıldığı iddiasıyla bir depo mühürlendi. Depoda zabıta sayım yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.