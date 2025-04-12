12 Nisan 2025, Cumartesi
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ABD ve Çin'in vergi savaşı altını uçurdu! Yeni haftada neler olacak?
Vergi savaşlarının neden olduğu sarsıntı ile geride kalan haftada piyasalar dalgalı bir seyir izlerken altın rekor üstüne rekor kırdı ve 4 bin TL bandına dayandı. Önümüzdeki hafta ne olacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan kuyumcu Faruk Yüksel anlattı.