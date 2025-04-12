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ABD ve Çin’in vergi savaşı altını uçurdu! Yeni haftada neler olacak?

ABD ve Çin'in vergi savaşı altını uçurdu! Yeni haftada neler olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 10:46
Vergi savaşlarının neden olduğu sarsıntı ile geride kalan haftada piyasalar dalgalı bir seyir izlerken altın rekor üstüne rekor kırdı ve 4 bin TL bandına dayandı. Önümüzdeki hafta ne olacak? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan kuyumcu Faruk Yüksel anlattı.
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ABD ve Çin’in vergi savaşı altını uçurdu! Yeni haftada neler olacak?
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