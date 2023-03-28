ABD ekonomisinde resesyon endişeleri! JPMorgan’dan çöp tahvil önerisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon senaryoları bankacılık krizinden sonra güçlendi. 150 milyar doların üzerinde varlık yöneten Doubleline Capital ABD'de birkaç ay içinde resesyon bekliyor. ABD'li yatırım bankası JPMorgan durgunluk senaryosunda çöp tahvilleri önerdi. Beyaz Saray'dan ise bankacılık sistemi güvenli mesajı geldi.

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