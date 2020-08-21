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A Haber Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi

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Giriş: 21.08.2020 18:10
Güncelleme:21.08.2020 18:35
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün cuma namazı sonrası Dolmabahçe'de yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin heyecanla beklediği o müjdeyi duyurdu ve Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu duyurdu. Başkan Erdoğan bulunan gazın 2023 yılından vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından A Haber Aksaray'da bulunan Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi. Peki Aksaray'ın Sultanana ilçesinde bulunan doğalgaz depolama tesisinin kapasitesi ne kadar? İşte yanıtı...
A Haber Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi
A Haber Türkiye'nin doğalgaz depolama tesisini görüntüledi
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