7200 günle emeklilik nasıl olacak?

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun uzmanına sordu.

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