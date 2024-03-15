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7200 günle emeklilik nasıl olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 14:52
Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişinin erken emekli olması öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun uzmanına sordu.
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