6 milyon emekliye yeni müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 milyon EYT'linin ilk maaşlarını aldığını açıkladı. İşlemi gecikenlerin de maaşı toplu alacağını söyledi. Bakan Bilgin, 6 milyon emekliyi ilgilendiren yeni bir müjdeyi de duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN