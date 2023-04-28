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6 milyon emekliye yeni müjde

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Giriş: 28.04.2023 09:30
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 milyon EYT'linin ilk maaşlarını aldığını açıkladı. İşlemi gecikenlerin de maaşı toplu alacağını söyledi. Bakan Bilgin, 6 milyon emekliyi ilgilendiren yeni bir müjdeyi de duyurdu.
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