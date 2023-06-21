21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 5 soruda yeni kira dönemi

5 soruda yeni kira dönemi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 14:49
Kira artışına bir yıl süreyle yüzde 25 zam sınırı getirildi. Yeni dönemde ev sahibi ve kiracıların yasal hakları neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 soruda yeni kira dönemi
5 soruda yeni kira dönemi
İstanbul’da 500 bine yakın hayalet ev var
İstanbul’da 500 bine yakın hayalet ev var
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Memur zammıyla ilgili flaş açıklama
Memur zammıyla ilgili flaş açıklama
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
İşsizlik maaşı ne kadar oldu?
Yaş meyve sebze ihracatında rekor
Yaş meyve sebze ihracatında rekor
Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor
"Türkiye, yatırımcı güvenini kazanıyor"
Gözler faiz kararında
Gözler faiz kararında
Asgari ücret ile neler değişecek?
Asgari ücret ile neler değişecek?
6 ay – 6 bin km sınırı uzatıldı
6 ay – 6 bin km sınırı uzatıldı
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi!
İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi!
Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı
Son 1 yılda asgari ücret yüzde 107 attı
Daha Fazla Video Göster