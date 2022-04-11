5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu

Vatandaşlar altın koruma sisteminden EYT’ye, kira artış oranından otomobil ve konut faizlerinin oranına kadar merak ettikleri soruların cevaplarını A Haber ekranlarına taşıdı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 5 soruyu da tek tek cevapladı. İşte tüm detaylar…

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