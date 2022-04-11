11 Nisan 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
5 soru 5 cevap! Vatandaşın merak ettikleri A Haber’de yanıt buldu
Vatandaşlar altın koruma sisteminden EYT’ye, kira artış oranından otomobil ve konut faizlerinin oranına kadar merak ettikleri soruların cevaplarını A Haber ekranlarına taşıdı. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 5 soruyu da tek tek cevapladı. İşte tüm detaylar…