30 Mart 2022, Çarşamba
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3600 ek gösterge, EYT, asgari ücrette yeni gelişme! Tarih belli oldu | Asgari ücrette yeni zam olacak mı?
Son dakika haberi... 3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 3600 ek göstergenin temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkarılacağını ifade ederken, asgari ücret hakkında da konuştu. Asgari ücrete ek zam olacak mı? EYT’liler için düzenleme ne zaman? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.