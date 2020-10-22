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3. Türkiye 2023 Zirvesi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar

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Giriş: 22.10.2020 16:39
Güncelleme:22.10.2020 16:47
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sabah Gazetesi ile A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. " dedi. Dönmez bor müjdesi de vererek, "Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak." diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Enerjideki gayretlerimiz netice vermeye başladı. Son 2 yıldır Doğu Akdeniz, son 1 yıldır Karadeniz'deki faaliyetlerimizi büyük bir sevinçle karşılamış olduk." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ KEŞFİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA
Bakan Fatih Dönmez, "Karadeniz'deki sondaj çalışmaları devam ediyor. Doğal gazın 8-9 yıllık tüketimi karşılayacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bugünden gaz üretimi hayata geçmeyecek. Burada 3 yıllık çalışma süresi var. 25-30 yıllık bir üretim planı söz konusu olacak. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz buradan gelecek gaz Türkiye'deki konutların ihtiyacını neredeyse 25 yıl kadar karşılayacak bir gaz miktarından bahsedebiliriz." diye konuştu.

Bakan Dönmez Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında, "Selçuklu-1 alanından umutluyuz" dedi.

TÜRKİYE ENERJİDE SESSİZ DEVRİM YAPTI
Bakan Dönmez, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için elektrik tarafında yerli ve yenilenebilir kaynaklar önem arz etmekte. YEKDEM mekanizmasına giriş tarihi 6 ay ertelendi. Türkiye aslında sessiz bir devrim yaşadı. Yenilenebilir enerji potansiyelimiz birçok Avrupa ülkesine göre çok hızlı bir şekilde gerçekleşmiş oldu." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez bor rezerviyle ilgili, "Borun bulaşık ürünü gelecek ay tüketiyle buluşacak." dedi.

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