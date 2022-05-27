27 Mayıs 2022, Cuma
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27 Mayıs 2022 sigara zammı | Sigaraya ne kadar zam geldi 27 mayıs | İşte 27 mayıs 2022 sigara zam listesi
Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Sigarada 0.71 TL olan asgari maktu vergi tutarı 0.78 TL oldu. Peki, Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte sigara zamlı liste...
İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...
İşte son yayınlanan fiyat listesi;
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Marlboro Roll 50: 40,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL