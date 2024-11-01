2025 yılı bütçe maratonu için geri sayım!

Meclis'te bakanlıkların bütçe maratonu başlıyor. Plan Bütçe Komisyonu’nda ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sunum yapacak. Sonrasında Genel Kurul görüşmeleri başlayacak.

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