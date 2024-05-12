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2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! Kg başında…

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 09:21
Çay üreticilerinin beklediği açıklama geldi. 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kilogram başı yaş çay alım fiyatının 17 lira olduğunu açıkladı.
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