2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! Kg başında…

Çay üreticilerinin beklediği açıklama geldi. 2024 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, kilogram başı yaş çay alım fiyatının 17 lira olduğunu açıkladı.

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