2024 emekliler yılı olacak! Milyonlara erken emeklilik imkanı

Emekliye ek zam ödemesi ne zaman? Yeni uygulama neler getirecek? Devlet hangi ödemeleri karşılayacak? Ev kadınları nasıl emekli olacak? Annelere erken emeklilik nasıl uygulanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.

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