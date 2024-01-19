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2024 emekliler yılı olacak! Milyonlara erken emeklilik imkanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 10:54
Emekliye ek zam ödemesi ne zaman? Yeni uygulama neler getirecek? Devlet hangi ödemeleri karşılayacak? Ev kadınları nasıl emekli olacak? Annelere erken emeklilik nasıl uygulanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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