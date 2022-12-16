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2023 ASGARİ ÜCRETİ için FLAŞ gelişme! TARİH BELLİ OLDU… Asgari ücrette toplantı 20 Aralık Salı günü yapılacak

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 11:32
Son dakika asgari ücret haberi… Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının yapılacağı tarih belli oldu. Komisyon 2023 ücretini belirlemek için Salı toplanacak. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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