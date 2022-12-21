2023 ASGARİ ÜCRETİ 9 BİN TL olur mu? Uzman isimden FLAŞ tahmin

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bir araya geldi. Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" diye konuştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "8.500 ve 9 bin TL arasında bir rakamda uzlaşılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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