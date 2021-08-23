23 Ağustos 2021, Pazartesi
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2022 ve 2023 memur zaman oranı ne kadar olacak?
Son dakika ekonomi haberi... 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam oranları bugün belli oluyor. Hükümet saat 14.30'da memur zam oranlarını açıklayacak. Peki hükümetin yeni teklifi ne olacak? Memur ne istiyor? Son durumu A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.