2021’de ihracat rekor kırdı!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur." dedi. Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Hukukçu Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundular. Yumuşak, “Pandemi koşullarında yapılan ihracat kayda değer bir gelişme” dedi. Çelebi, “Türkiye’nin önünü ekonomik anlamda kimse kesemez” ifadelerini kullandı. Toper ise “Türkiye pandemide üretim gücü avantajını kullanarak hiçbir şekilde kontağı kapatmadan yoluna devam etti” şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN