BİZE ULAŞIN
03.02.2020
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak iki ayağın 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı. İşte görüntüler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.