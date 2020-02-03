1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak iki ayağın 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı. İşte görüntüler...