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03.02.2020

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor

Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün her iki ayağının inşasında yarısına yaklaşıldı. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, 318'er metre olacak iki ayağın 15. blokları yerleştirilerek 143 metre yüksekliğe ulaşıldı. İşte görüntüler...
1915 Çanakkale Köprüsü yükseliyor! 143 metre yükseğe ulaşıldı 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ YÜKSELİYOR! 143 METRE YÜKSEĞE ULAŞILDI

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