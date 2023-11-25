25 Kasım 2023, Cumartesi
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150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! Evlilik kredisi başlıyor, kimler başvurabilecek, şartlar neler?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Peki ayrıntıları neler? 2 yıl ödemesiz 150 bin TL tutarındaki kredi için başvuru nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’u konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş anlattı.