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150 bin TL evlilik kredisinin ayrıntıları! Evlilik kredisi başlıyor, kimler başvurabilecek, şartlar neler?

A Haber
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Giriş: 25.11.2023 09:47
Güncelleme:25.11.2023 10:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak. Peki ayrıntıları neler?  2 yıl ödemesiz 150 bin TL tutarındaki kredi için başvuru nasıl yapılacak? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş’u konuğu olan sosyal güvenlik başuzmanı İsa Karakaş anlattı.
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