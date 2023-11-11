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1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor

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Giriş: 11.11.2023 12:00
BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye’nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin hisseleri halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor
1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor
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