1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor

BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye’nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin hisseleri halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.