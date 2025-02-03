100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim?

Kayıt dışı ile mücadele için çalışmalarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, magazin dünyasını incelemeye alırken; ilk aşamada yaklaşık 150 sanatçı ve ajansın gelir bilgilerinde tutarsızlık tespit edildi. Bir oyuncunun yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı öğrenilirken, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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