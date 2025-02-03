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100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim? 150 ünlü veri radarına yakalandı

100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim? 150 ünlü veri radarına yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.02.2025 10:23
Kayıt dışı ile mücadele için çalışmalarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, magazin dünyasını incelemeye alırken; ilk aşamada yaklaşık 150 sanatçı ve ajansın gelir bilgilerinde tutarsızlık tespit edildi. Bir oyuncunun yaklaşık 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı öğrenilirken, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim? 150 ünlü veri radarına yakalandı
100 milyon TL vergi kaçıran ünlü kim?
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