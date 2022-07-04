04 Temmuz 2022, Pazartesi
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1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti! 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi
Geride bıraktığımız hafta, BDDK konut kredileriyle ilgili yeni kararını duyurdu. Buna göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti. 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek. Peki karar öncesi kredi oranları nasıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayyum değerlendirdi.