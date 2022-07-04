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1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti! 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi

A Haber
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Giriş: 04.07.2022 09:56
Geride bıraktığımız hafta, BDDK konut kredileriyle ilgili yeni kararını duyurdu. Buna göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti. 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek. Peki karar öncesi kredi oranları nasıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayyum değerlendirdi.
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