Geride bıraktığımız hafta, BDDK konut kredileriyle ilgili yeni kararını duyurdu. Buna göre, 1. ve 2. el konutlar için kredi değer oranı değişti. 2 milyon TL'nin altındaki konutlar için yüzde 90'a kadar kredi kullanılabilecek. Peki karar öncesi kredi oranları nasıldı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Rodi Kayyum değerlendirdi.

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