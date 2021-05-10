Stratejist Cüneyt Paksoy açıkladı | Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın düşer mi çıkar mı?

Gram altın ne kadar olur? Gram altın fiyatı 500 TL'nin üstünü görür mü? Altın alınmalı mı satılmalı mı? Altın piyasasında neler yaşanıyor? Altın ne kadar olur? Altın düşecek mi?, Altın yükselecek mi? sorularına Stratejist Cüneyt Paksoy'dan çarpıcı tahminler geldi. A Para canlı yayınına katılan Cüneyt Paksoy, grafik üzerinde altın piyasalarında yaşanabilecekler hakkında konuştu. Paksoy, ons ve gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli noktalara değindi. İşte altında yaşanabilecek muhtemel durumlar... (Son dakika ekonomi haberi)

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