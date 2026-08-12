Ukrayna'dan Rusya'ya 502 İHA'lı saldırı! Tahıl terminalleri faaliyetlerini durdurdu: 2 ölü

Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya'nın güneyindeki Novorossiysk ve çevresine düzenlediği İHA saldırıları can kaybına ve kritik tesislerde hasara yol açtı. Novorossiysk'teki yıllık toplam 15,6 milyon metrik ton ihracat kapasitesine sahip iki büyük tahıl terminali faaliyetlerini durdururken, Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev saldırılarda 8 yaşındaki bir çocuk dahil 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise gece boyunca Rus bölgeleri ve Karadeniz üzerinde 502 Ukrayna İHA'sının engellenerek imha edildiğini bildirdi.