Meta ve TikTok'a hukuki baskı artıyor! Sosyal medya devleri davalarla karşı karşıya

Meta ve TikTok hakkında dünya genelinde yürütülen hukuki süreçler gündemde. İngiltere'de Meta'nın akıllı gözlükleriyle ilgili gizlilik endişeleri nedeniyle adliye binalarında kısıtlama kararı alınırken, ABD'de bazı eyaletler sosyal medya platformlarının çocuk ve genç kullanıcılar üzerindeki etkilerine ilişkin şirketlere dava açtı. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, teknoloji devlerine yönelik hukuki tartışmaların detaylarını aktardı.