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İsrail ordusu el-Masara köyünde bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı el-Masara köyünde bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktı.

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