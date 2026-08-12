İsrail ordusu el-Masara köyünde bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktı

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Giriş Tarihi:
12 Ağustos 2026 08:42
AA
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentine bağlı el-Masara köyünde bir Filistinliye ait 3 katlı evi yıktı.
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