25 Kasım 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Zeynep Bastık 2022 FIFA Dünya Kupası için Katar’da konser verdi
Cover şarkılarıyla gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'da sahne aldı. Konseri seyreden Türk vatandaşları da Türk bayraklarıyla ve şarkılara eşlik ederek Zeynep Bastık'a destek verdi. Zeynep Bastık'ın Dünya Kupası'ndaki konseri için 250 bin dolar kazanacağı iddia edilmişti.