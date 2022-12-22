22 Aralık 2022, Perşembe
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Zelenskiy'den savaş döneminde ABD'ye ziyaret! ava sahamızı güvence altına alacağız
Rusya'nın saldırılarının ardından ilk kez yurt dışı ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i taşıyan uçak ABD’nin başkenti Washington DC'de bulunan Joint Base Andrews Askeri Havaalanı'na indi. Zelenskiy Beyaz Saray'da Biden tarafından karşılandı ve ikili arasında kritik bir görüşme gerçekleşti. İki lider toplantı sonrası kameralar karşısına geçerken hedeflerinde Rusya vardı. Biden Rusya'yı zorbalıkla suçlarken "Ukrayna'yı korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy ise ABD'ye teşekkür ederken verilecek Patriot sistemiyle hava sahalarını güvence altına alacaklarını belirtti. İşte detaylar...