Zelenskiy: "Uluslararası kurumlar etkisiz, Gazze’de bile çıkış yolu yok"

Giriş: 24.09.2025 18:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası kurumların etkisiz kaldığını belirterek, "Kan döküldüğünde bile bunu gerçekten durdurabilecek tek bir uluslararası kurum yok. Kurumlar işte bu kadar zayıfladı. Sudan, Somali, Filistin veya savaş yaşayan herhangi bir halk, BM'den veya küresel sistemden gerçekten ne bekleyebilir ki? Onlarca yıldır sadece açıklamalar yapılıyor. Hatta Gazze'de olup biten her şey bile çıkış yolu olmadan kalıyor" dedi. NATO'yu işaret eden Zelenskiy, "Uzun süredir devam eden bir askeri ittifakın parçası olmak bile otomatik olarak güvende olduğunuz anlamına gelmez. Kısa süre önce 19 Rus insansız hava aracı Polonya hava sahasını ihlal etti ve sadece 4'ü düşürüldü" dedi.
