Zelenskiy: “Türkiye Karadeniz’de Ukrayna için güvenlik garantisi sağlayacak”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’nin Karadeniz’de Ukrayna için güvenlik garantilerinin bir parçası olacağını açıkladığını duyurdu. Zelenskiy, güvenlik garantilerinin NATO’nun 5’inci maddesine benzer etkili bir yapı olacağını vurguladı. Görüşmede silah tedariki ve PURL programının önemine de dikkat çeken Zelenskiy, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya sağladığı destekten memnuniyetini dile getirdi. Zelenskiy, Rusya’nın toplantıları engellemeye çalıştığını ancak liderler arası görüşmelerin devam edeceğini belirtti. Türkiye’nin profesyonel yaklaşımıyla Karadeniz’de etkin varlık göstereceğini aktaran Zelenskiy, güvenlik garantilerinin yazılı ve altyapılı hale geldiğinde netleşeceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, güvenlik garantilerinin iki katmanlı olacağını ve ABD ile Avrupa’nın birlikte çalıştığını ifade etti. Güvenlik garantilerinin Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yeniden saldırmasını engellemeye yönelik hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Zelenskiy, güçlü yaptırımlar ve diplomatik çabalarla Rusya’nın baskı altına alınması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin desteği ve NATO işbirliğiyle Ukrayna’nın egemenliği ve güvenliği güçlenecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN