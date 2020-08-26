Yunanistan'dan yeni kışkırtma! Türkiye'den 'savaş nedeni sayılır' uyarısı geldi

Atina yönetimi ise el yükseltme peşinde... Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkenin batısında yani İtalya tarafına bakan İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracaklarını açıkladı. 1995'te de Yunanistan adaları referans alarak ege'de karasularını 12 mile çıkaracaklarını ilan etmişlerdi. Ancak Türkiye bu adımı savaş nedeni sayacağını ilan etmişti.