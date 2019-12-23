Yunanistan'da çirkin saldırı! Selanik Başkonsolosluğuna ait araç kundaklandı

Yunanistan'da Türklere yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna ait bir araç kundaklandı. Araç, büyük hasar gördü.

Selanik'teki olay gece saatlerinde meydana geldi.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğuna ait bir araç park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler aracın tamamını sarmadan yangın söndürüldü. Aracın arka kısmı tamamen yandı. Aracın başkonsoloslukta görevli bir Türk diplomata ait olduğu bildirildi.

Yunan polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.