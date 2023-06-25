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Yunanistan yeniden sandık başında

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Giriş: 25.06.2023 10:31
Yunanistan, bir ay sonra bugün tekrar sandık başına gidiyor. Yeni seçim sistemiyle yapılacak yeni seçimleri yine Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisinin önde tamamlaması bekleniyor.
Yunanistan yeniden sandık başında
Yunanistan yeniden sandık başında
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