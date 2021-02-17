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Yunanistan kara teslim oldu! 4 kişi hayatını kaybetti

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Giriş: 17.02.2021 13:44
Güncelleme:17.02.2021 13:47
Son dakika haberi... Son 12 yılın en soğuk kışını yaşayan Yunanistan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Kötü hava koşulları nedeniyle 250 bin kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Öte yandan ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

Yunanistan, günlerdir yoğun kar fırtınaları ile mücadele ederken, başkent Atina'da kar fırtınaları hayatı felç etti. Ülkede kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ifade edildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, Medea olarak bilinen kar fırtınasının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kar fırtınasının hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

250 BİN KİŞİ KARANLIKTA

Kötü hava koşulları nedeniyle başkent Atina'nın birçok bölgesine elektrik verilemediği ve 250 bin kişinin karanlığa mahkum olduğu kaydedildi. Yunan televizyonu SKAİ'ye konuşan DEDDHE elektrik dağıtım şirketi CEO'su Tasos Manos durumun oldukça kritik olduğunu, elektrik dağıtımı için çalışmaların zor koşullara rağmen devam ettiğini kaydetti.

38 elektrik dağıtım ana şebekesinde sıkıntı olduğunu söyleyen Manos, Atina'nın değişik bölgelerinde 600-700 ağaç elektrik dağıtım şebekesi kablolarının üzerine devrildiği, oluşan hasarın onarılması için 400 teknisyenin aralıksız çalıştığı ve bunlara ek olarak, 60 teknisyenin de başka illerden Atina'ya sevk edildiğini belirtti.

Ordunun devreye girdiği ifade edilirken, araç ve makinelerden oluşan yaklaşık 160 kişilik ekibin seferber olduğu ifade edildi.

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