21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yunan basınında Dedeağaç’ın yeni sırları! Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?

Yunan basınında Dedeağaç’ın yeni sırları! Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.06.2023 13:01
ABD'nin üssü haline gelen Dedeağaç ile ilgili Yunan basını dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde Çanakkale Boğazı'na kadar Kuzey Ege'yi kapsayacak bir radar sistemi kurulmasından bahsedildi. Peki Yunanistan radar sistemi ile ne amaçlıyor? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?
Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?
ABD’den “minnettarız” mesajı!
ABD'den “minnettarız” mesajı!
Bu kez de tarihleri karıştırdı
Bu kez de tarihleri karıştırdı
Suyun altından sesler duyuldu
Suyun altından sesler duyuldu
Kadın hapishanesinde isyan
Kadın hapishanesinde isyan
Hortum evleri yıktı geçti
Hortum evleri yıktı geçti
Yunan basınında Dedeağaç’ın yeni sırları
Yunan basınında "Dedeağaç'ın yeni sırları"
Batı medyası delilleri ile ifşa etti!
Batı medyası delilleri ile ifşa etti!
Apartmanın tepesinde boğa yetiştirdi
Apartmanın tepesinde boğa yetiştirdi
Fransa’da okulda namaz tartışması
Fransa’da okulda namaz tartışması
Parti skandalının videosu çıktı
Parti skandalının videosu çıktı
NATO’daki anlaşmazlığın altından Yunanlar çıktı
NATO’daki anlaşmazlığın altından Yunanlar çıktı
Daha Fazla Video Göster