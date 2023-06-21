21 Haziran 2023, Çarşamba
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Yunan basınında Dedeağaç’ın yeni sırları! Yeni radar sistemi ile ne amaçlanıyor?
ABD'nin üssü haline gelen Dedeağaç ile ilgili Yunan basını dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde Çanakkale Boğazı'na kadar Kuzey Ege'yi kapsayacak bir radar sistemi kurulmasından bahsedildi. Peki Yunanistan radar sistemi ile ne amaçlıyor? İşte tüm detaylar…