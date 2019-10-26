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26.10.2019

YPG/PKK yandaşlarından Volkswagen binasına saldırı

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor. Almanya'da PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika açacak olan Volkswagen'in binasına saldırdı.

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPIYORLAR DİYE SALDIRDILAR

PKK/YPG terör örgütü yandaşları dün Almanya ve İtalya'da THY bürolarına saldırarak uçuşları engellemeye çalışmıştı. Bugün ise Türkiye'de fabrika kurma kararı alan Alman otomotiv markası Volkswagen'in Wolfsburg kentinde bulunan binasını işgal ettiler.

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