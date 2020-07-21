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Yıldırım düşme anı kamerada
Kanada’nın başkenti Toronto’da yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye düşen yıldırım böyle görüntülendi.
Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye düşen yıldırım böyle görüntülendi.
Kanada'nın başkenti Toronto'da yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.
Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye düşen yıldırım böyle görüntülendi.