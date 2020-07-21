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Yıldırım düşme anı kamerada

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Giriş: 21.07.2020 12:36
Güncelleme:21.07.2020 12:36
Kanada’nın başkenti Toronto’da yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye düşen yıldırım böyle görüntülendi.

Kanada'nın başkenti Toronto'da yıldırım düşme anı amatör kameraya yansıdı.

Yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgeye düşen yıldırım böyle görüntülendi.

Yıldırım düşme anı kamerada
Yıldırım düşme anı kamerada
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