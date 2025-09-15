15 Eylül 2025, Pazartesi

Yer yarıldı kamyon içine girdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2025 15:30
Yol birden çöktü dev kamyonu yuttu. Meksika'da ilginç bir olay yaşandı. Başkent Mexico City'de cadde üzerinde aniden çöken yol büyük bir kazaya neden oldu. İçecek dağıtım kamyonu yolun ortasında açılan çukura gömüldü. Arka kısmıyla çukura saplanan araç ağırlığı nedeniyle daha da derine gömüldü. Eski drenaj sisteminden kaynaklanan çökme sonucu meydana gelen kazada kimse yaralanmadı.
