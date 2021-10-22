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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern basın toplantısında neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayında ikinci kez depreme yakalandı

İHA
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Giriş: 22.10.2021 16:29
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in başkent Wellington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardern kürsüye tutunduktan sonra, "Pardon, hafif bir dikkat dağınıklığı. Soruyu tekrar eder misiniz?" dedi.
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